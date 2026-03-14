Gol annullato Conceicao | il portoghese aveva raddoppiato ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Koopmeiners Decisione che lascia molto dubbi – FOTO

Durante la partita, il portoghese ha segnato un gol che è stato successivamente annullato dall’arbitro. La rete di Conceicao, che avrebbe raddoppiato il punteggio, è stata cancellata a causa di un fuorigioco di Koopmeiners posizionato davanti a Okoye. La decisione ha generato dubbi tra i presenti, e la rete non è stata convalidata.

Gol annullato Conceicao, la rete è stata non convalidata per la posizione irregolare di Koopmeiners davanti a Okoye. Una decisione molto dubbia. Il finale di gara si accende per un episodio che strozza in gola l’urlo dei tifosi bianconeri. In un momento di massima pressione, la Juventus trova il gol del raddoppio grazie a Conceicao, protagonista di uno scambio fulmineo con il numero dieci turco. L’azione è da manuale: proprio lui cerca Yildiz che si libera e tocca per Conceicao, il quale è bravissimo a inserirsi nello spazio con tempi perfetti. SEGUI IL LIVE DEL MATCH L’esterno portoghese non sbaglia davanti alla porta e, con un tocco d’astuzia, di punta mette in porta siglando quello che sembrava il colpo del KO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol annullato Conceicao: il portoghese aveva raddoppiato, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Koopmeiners. Decisione che lascia molto dubbi – FOTO Articoli correlati Leggi anche: Udinese-Juventus: raddoppia Conceiçao ma la Var annulla per fuorigioco | Live 0-1 Sassuolo-Inter: VAR annulla gol di Thorstvedt per fuorigioco di Laurienté, neroverdi contestano la decisione.Il gol di Thorstvedt, decisivo per le speranze del Sassuolo di riaprire la sfida contro l’Inter, è stato annullato questo pomeriggio, domenica 8... Possibile rigore per la Juve e il rischio di McKennie: l'analisi degli episodi | Lazio-Juve | DAZN Aggiornamenti e notizie su Gol annullato Discussioni sull' argomento Juventus, Conceicao chiama Bernardo Silva: Cosa gli dirò per convincerlo a venire da noi; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Udinese-Juventus 0-1, annullato il gol del raddoppio di Conceicao78' - Doppio cambio per la Juventus: entrano Miretti e Gatti, escono Boga e Conceicao. 75' - Ancora cambi per i friulani: dentro Piotrowski e Mlacic, fuori Zarraga ... tuttojuve.com Udinese-Juve 0-1 | Thuram KO Gol Conceicao, ANNULLATO dopo l'OFR | OneFootballI bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Pisa, con l’obiettivo di restare agganciati alla zona Champions e sfruttare lo scontro diretto tra Como e Roma. L’Udines ... onefootball.com Gol annullato per fuorigioco attivo di Koopmeiners, guardate la visuale di Okoye... IMBARAZZANTE!!! - facebook.com facebook Gol annullato per fuorigioco di Koopmeiners dopo la revisione al VAR. x.com