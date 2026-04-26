Durante la partita tra Milan e Juventus, un gol di Thuram è stato annullato dal VAR a causa di un fuorigioco del centrocampista francese. La decisione ha impedito alla Juventus di passare in vantaggio, mantenendo il punteggio sullo 0-0. La partita si è così protratta senza ulteriori cambiamenti sul risultato.

di Francesco Spagnolo Gol annullato a Thuram, il VAR ferma il francese. Il fuorigioco del centrocampista non permette alla Juve di andare in vantaggio. Il big match fra Milan e Juve si infiamma improvvisamente con un episodio che ha lasciato lo stadio col fiato sospeso. L’azione è da manuale del calcio moderno: una ripartenza fulminea che vede i bianconeri andare in vantaggio con Thuram su assist di Conceicao! Che azione dei bianconeri.. La velocità del portoghese sulla fascia ha letteralmente mandato in tilt la difesa avversaria, servendo un pallone d’oro che il francese ha spinto in rete con cinismo. Tuttavia, l’esultanza dei tifosi è durata solo pochi istanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol annullato a Thuram, il VAR ferma il francese: Milan Juve resta ferma sullo 0-0

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