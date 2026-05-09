Gloria Peritore torna sul tetto d’Europa dopo un anno di stop | vince contro l’imbattuta Laura Pain

Dopo un anno di inattività forzata, Gloria Peritore torna a competere sul tetto d’Europa e conquista una vittoria contro l’imbattuta avversaria. La combattente, che aveva interrotto la sua attività per motivi personali, ha affrontato e battuto un’atleta che non aveva mai subito sconfitte. La sfida si è svolta in un’arena piena di spettatori, segnando un ritorno importante nel mondo delle competizioni.

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