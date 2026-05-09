Gloria Peritore torna sul tetto d’Europa dopo un anno di stop | vince contro l’imbattuta Laura Pain
Dopo un anno di inattività forzata, Gloria Peritore torna a competere sul tetto d’Europa e conquista una vittoria contro l’imbattuta avversaria. La combattente, che aveva interrotto la sua attività per motivi personali, ha affrontato e battuto un’atleta che non aveva mai subito sconfitte. La sfida si è svolta in un’arena piena di spettatori, segnando un ritorno importante nel mondo delle competizioni.
È tornata sul ring dopo un anno di stop forzato e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile: vincendo. La pugile licatese Gloria Peritore ha battuto l’inglese Laura Pain, fino a ieri imbattuta, conquistando la cintura Ebu e il titolo Wbc International in un match che rappresentava già di.🔗 Leggi su Today.it
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Una formidabile Gloria Peritore batte senza il minimo dubbio Laura Pain e conquista il WBC International e si riconferma Campionessa d’Europa pesi Gallo! Aggiungerei solo che resta imbattatuta #gloriaperitore #peritore facebook
OPI Fight Night - Org. OPI 82 Centro Pavesi - Milano - 8 Maggio 2026 EBU gold Bantam - WBC Int. Bantam Gloria Peritore Campionessa Vittoria per verdetto unanime (100-90; 99-91; 100-90) contro Laura Pain UK STRAORDINARI x.com