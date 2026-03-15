Antonelli vince a Shanghai | l’Italia torna sul tetto della Formula 1 vent’anni dopo Fisichella

Da thesocialpost.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli ha vinto la gara a Shanghai, riportando l’Italia sul podio più alto della Formula 1 dopo vent’anni. Il pilota bolognese, al suo primo successo in questa categoria, ha concluso la corsa davanti agli avversari. La vittoria segna un momento importante per il motorsport italiano, con Antonelli che ha conquistato i primi punti in questa stagione.

Kimi Antonelli riporta l’Italia sul gradino più alto della Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes vince il Gran Premio della Cina sul circuito di Shanghai e diventa il primo italiano a trionfare in un GP dal 19 marzo 2006, quando Giancarlo Fisichella conquistò il GP della Malesia con la Renault. Vent’anni di attesa cancellati in una domenica che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il motorsport italiano, con un talento giovanissimo capace di imporsi nella seconda gara del Mondiale 2026. Alle spalle di Antonelli chiude il compagno di squadra George Russell, leader del campionato, mentre il terzo posto va a Lewis Hamilton, che conquista così il primo podio con la Ferrari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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