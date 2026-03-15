Antonelli vince a Shanghai | l’Italia torna sul tetto della Formula 1 vent’anni dopo Fisichella

Kimi Antonelli ha vinto la gara a Shanghai, riportando l’Italia sul podio più alto della Formula 1 dopo vent’anni. Il pilota bolognese, al suo primo successo in questa categoria, ha concluso la corsa davanti agli avversari. La vittoria segna un momento importante per il motorsport italiano, con Antonelli che ha conquistato i primi punti in questa stagione.

Kimi Antonelli riporta l’Italia sul gradino più alto della Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes vince il Gran Premio della Cina sul circuito di Shanghai e diventa il primo italiano a trionfare in un GP dal 19 marzo 2006, quando Giancarlo Fisichella conquistò il GP della Malesia con la Renault. Vent’anni di attesa cancellati in una domenica che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il motorsport italiano, con un talento giovanissimo capace di imporsi nella seconda gara del Mondiale 2026. Alle spalle di Antonelli chiude il compagno di squadra George Russell, leader del campionato, mentre il terzo posto va a Lewis Hamilton, che conquista così il primo podio con la Ferrari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Antonelli vince a Shanghai: l’Italia torna sul tetto della Formula 1 vent’anni dopo Fisichella Articoli correlati Gp di Shanghai: Kimi Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anniAGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di... Kimi Antonelli nella storia della Formula 1: pole record a 19 anni e sogno di riportare l’Italia al successoKimi Antonelli fa la storia: pole position record a Shanghai La data è di quelle destinate a restare nei libri di storia della Formula 1: 14 marzo... Una raccolta di contenuti su Antonelli vince Temi più discussi: Diretta Gp Cina Formula 1 oggi, live gara e aggiornamenti; F1, Gp Cina: Kimi Antonelli in pole, Russell vince la sprint. Bene le due Ferrari; Shanghai - Qualifica Antonelli nella storia, prima pole; Sprint spettacolo: vince Russell dopo una bagarre con Hamilton, 2° Leclerc. Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. fanpage.it Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l'ordine di arrivoAndrea Kimi Antonelli fa la storia e vince il Gran Premio di Cina di Formula 1 oggi, domenica 15 marzo. Il pilota italiano riporta l'Italia sul gradino più alto del podio vent'anni dopo l'ultima volta ... adnkronos.com Kimi Antonelli vince il GP della Cina. Ritorna un Italiano a vincere in Formula 1. l'Italia torna a vincere in F1 dopo Giancarlo Fisichella in Renault. Una gara gestita con tranquillità sfruttando la SC e la battaglia interna Ferrari. Segue Russell che mantiene facebook Wow #antonelli vince che bravo “vent’anni dopo di nuovo un italiano . Sta piangendo sicuramente si è caricato benissimo “ #vanzini #chinagp #chinesegp” non la dimenticherà mai la prima vittoria “ #gene e bentornato #hamilton sul podio #f1 x.com