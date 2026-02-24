Anthropic claude tre aziende cinesi accusate di attacchi di distillazione illegali e furto della capacità di ragionamento per 16 milioni di casi

Anthropic ha accusato tre aziende cinesi di aver condotto attività di distillazione illegale per sfruttare le capacità di Claude. La causa nasce da un'indagine che ha rivelato come queste aziende abbiano tentato di rubare tecnologie di intelligenza artificiale attraverso pratiche non autorizzate. Sono stati identificati oltre 16 milioni di casi sospetti di furto di dati e proprietà intellettuale. Le accuse coinvolgono sistemi complessi di manipolazione digitale e operazioni clandestine.

Questo testo sintetizza le accuse avanzate da Anthropic contro tre aziende cinesi, riguardo a una presunta operazione di distillazione mirata a sfruttare Claude. L'analisi esamina la tecnica, le modalità operative e le implicazioni in ambito normativo e competitivo, evidenziando rischi e potenziali scenari di utilizzo scorretto. L'obiettivo è offrire una lettura chiara e basata sui fatti, senza aggiunte non supportate. definizione e contesto della distillazione. Nel settore dell'intelligenza artificiale, la distillazione è una tecnica di compressione del modello che trasferisce le capacità di un modello di grandi dimensioni a uno di dimensioni minori, conservando le prestazioni e riducendo i costi di calcolo.