Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni all’esercito ruandese, accusandolo di mantenere il sostegno al gruppo armato M23. La misura riguarda specifiche entità militari del paese africano e si basa su accuse di coinvolgimento diretto nelle operazioni del gruppo. La decisione arriva in un momento di tensione nella regione, senza ulteriori dettagli su eventuali risposte ufficiali o reazioni del governo ruandese.

Negli ultimi anni l’M23 ha conquistato, con il sostegno dell’esercito ruandese, gran parte delle province congolesi del Nord e del Sud Kivu, ricche di risorse naturali. Tra gli ufficiali sanzionati c’è il capo di stato maggiore dell’esercito ruandese Vincent Nyakarundi. “Il sostegno delle Fdr non è mai venuto meno, consentendo all’M23 di continuare la sua avanzata e di compiere nuovi crimini”, ha affermato il dipartimento di stato. “Come già sottolineato dal presidente Trump, gli Stati Uniti sono pronti a usare tutti i mezzi a loro disposizione per garantire che la Rdc e il Ruanda rispettino lo storico accordo”, ha aggiunto. Il Ruanda ha reagito all’annuncio delle sanzioni denunciando “un’ingiustizia”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Stati Uniti sanzionano l’esercito ruandese per il suo sostegno all’M23

Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi, Trump è interessato al petrolio venezuelano?Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni ad altre sei navi che si dice trasportino petrolio venezuelano, il giorno dopo aver sequestrato una...

Rdc, il gruppo ribelle M23 annuncia il ritiro da Uvira su richiesta degli Stati UnitiIl 16 dicembre il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, ha annunciato il suo ritiro da Uvira, una città nell’est della Repubblica...

Tutto quello che riguarda Gli Stati Uniti

Temi più discussi: Il regime iraniano adesso vuole trattare con gli Stati Uniti; USA sanzionano i vertici militari Rwandesi: confermata dipendenza diretta dell’M23 da Kigali; Il divario tra i dati ufficiali e quelli verificati: Quanti prigionieri politici sono stati realmente liberati in Venezuela?; Gli Stati Uniti permetteranno la vendita del petrolio venezuelano a Cuba.

Gli Stati Uniti hanno sanzionato l’esercito del Ruanda, accusato di sostenere i miliziani del gruppo M23 in CongoLunedì il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni nei confronti dell’esercito del Ruanda e di quattro suoi importanti ufficiali, tra cui il capo di stato maggiore Vincent Nyakaru ... ilpost.it

Nicaragua: gli Usa sanzionano cinque alti funzionari per repressione e abusiGli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro cinque alti funzionari del Nicaragua ritenuti responsabili di repressione politica e ... agenzianova.com

“Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trum - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti invitano i loro cittadini a "lasciare immediatamente" i seguenti Paesi tramite mezzi commerciali, citando gravi rischi per la sicurezza: Bahrain, Egitto, Iran, Iraq, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Ara x.com