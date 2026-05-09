Gli Europe in Itala per 5 date per celebrare The Final Countdown
Gli Europe tornano in Italia con cinque concerti previsti tra estate e autunno del 2026. La band si prepara a esibirsi nel nostro paese per celebrare i quarant’anni di “The Final Countdown”, uno dei loro brani più noti. Le date sono state annunciate di recente e fanno parte di un tour che si svolgerà in diverse città italiane. I concerti puntano a coinvolgere i fan in occasione di questo traguardo importante.
Milano, 9 mag. (askanews) – Gli Europe annunciano il ritorno in Italia con una serie di appuntamenti distribuiti tra estate e autunno 2026, nell’ambito del tour celebrativo dedicato ai quarant’anni della loro celebre hit “The Final Countdown”. La tournée toccherà diverse città italiane, con un calendario che parte il 5 luglio a Marostica, in Piazza Castello, per poi proseguire il 7 luglio a Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, l’8 luglio a Brescia all’Arena Campo Marte e il 9 luglio a Forte dei Marmi a Villa Bertelli. Il tour farà quindi ritorno in Italia il 14 ottobre a Milano, all’Alcatraz. Il progetto live ruota attorno all’esecuzione integrale dell’album “The Final Countdown”, pubblicato nel 1986 e diventato un riferimento del rock europeo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Europe The Final Countdown
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