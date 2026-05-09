Gli Europe in Itala per 5 date per celebrare The Final Countdown

Gli Europe tornano in Italia con cinque concerti previsti tra estate e autunno del 2026. La band si prepara a esibirsi nel nostro paese per celebrare i quarant’anni di “The Final Countdown”, uno dei loro brani più noti. Le date sono state annunciate di recente e fanno parte di un tour che si svolgerà in diverse città italiane. I concerti puntano a coinvolgere i fan in occasione di questo traguardo importante.

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Milano, 9 mag. (askanews) – Gli Europe annunciano il ritorno in Italia con una serie di appuntamenti distribuiti tra estate e autunno 2026, nell’ambito del tour celebrativo dedicato ai quarant’anni della loro celebre hit “The Final Countdown”. La tournée toccherà diverse città italiane, con un calendario che parte il 5 luglio a Marostica, in Piazza Castello, per poi proseguire il 7 luglio a Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, l’8 luglio a Brescia all’Arena Campo Marte e il 9 luglio a Forte dei Marmi a Villa Bertelli. Il tour farà quindi ritorno in Italia il 14 ottobre a Milano, all’Alcatraz. Il progetto live ruota attorno all’esecuzione integrale dell’album “The Final Countdown”, pubblicato nel 1986 e diventato un riferimento del rock europeo.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Europe The Final Countdown Notizie correlate Cena con delitto: a caccia dell'assassino con "1999 final countdown"Nuova Cena con delitto giovedì 16 aprile alle ore 20,45 da Galloway - Via Darsena 1 (ME). Juventus Women Primavera: date e sede della final 4 scudettodi Angelo CiarlettaJuventus Women Primavera: sono già ufficiali le date e la sede della final 4 scudetto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; La Banca d'Italia ha partecipato alla conferenza The Digital Euro: a Political and Strategic Choice for Europe; Ue: in Italia il made in Europe suscita consensi ma fiducia è ancora miraggio; Luke Donald al DS Automobiles 83° Open d’Italia. Gli Europe in Itala per 5 date per celebrare The Final CountdownMilano, 9 mag. (askanews) – Gli Europe annunciano il ritorno in Italia con una serie di appuntamenti distribuiti tra estate e autunno 2026, nell’ambito del tour celebrativo dedicato ai quarant’anni de ... askanews.it Gli Europe tornano con 'Come This Madness', il nuovo album in uscita a settembreGli Europe tornano dopo nove anni con 'Come This Madness', il loro dodicesimo album, e annunciano il tour per i 40 anni di 'The Final Countdown' ... it.blastingnews.com “.. L’Europa ha i risparmi, ma non l’architettura. Circa €300B di risparmi europei fluiscono all’estero ogni anno, in gran parte verso gli U.S., invece di finanziare aziende europee..” x.com Gli altri paesi Europei NON pagano più tasse sul lordo reddit