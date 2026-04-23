Juventus Women Primavera | date e sede della final 4 scudetto

Sono state rese note le date e la sede della fase finale del campionato Primavera femminile, con la final four che assegnerà lo scudetto. La competizione si svolgerà in una località ancora da confermare, coinvolgendo le migliori squadre del torneo. Le partite si disputeranno in un arco di giorni stabilito, determinando la squadra campione della stagione. La Juventus Women Primavera partecipa alla fase conclusiva del campionato.

di Angelo Ciarletta Juventus Women Primavera: sono già ufficiali le date e la sede della final 4 scudetto. Vediamo insieme tutti i dettagli. La Juve si prepara a vivere un finale di stagione incandescente nel Campionato Primavera 1 Femminile. Con sole due giornate al termine della regular season, il quadro della Final Four è già delineato: a contendersi il titolo saranno le bianconere detentrici del trofeo, il Milan, la Roma e il Sassuolo. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della Juventus, l’evento si terrà interamente in terra emiliana. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Le semifinali si disputeranno sabato 9 maggio presso il centro sportivo del Sassuolo, mentre la finalissima andrà in scena lunedì 11 maggio allo Stadio “Enzo Ricci”.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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