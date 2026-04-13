Cena con delitto | a caccia dell' assassino con 1999 final countdown

Venerdì 16 aprile alle 20:45 si terrà una nuova cena con delitto presso il locale Galloway, situato in via Darsena 1. L’evento avrà come tema

Nuova Cena con delitto giovedì 16 aprile alle ore 20,45 da Galloway - Via Darsena 1 (ME). Tema della serata: "1999 final countdown". La serata prevede uno spettacolo diviso in tre atti dove gli ospiti, tra una portata e l'altra, dovranno scoprire il killer, l'arma del delitto e il movente. Chi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il delitto è servito: cena con delitto al Teatro dei Lazzari FeliciSabato 14 marzo alle ore 21:00 il Teatro dei Lazzari Felici di Napoli ospita un nuovo appuntamento con il mistero e il divertimento: “Il Delitto è...

Cena con delitto in acetaia MidoliniVisto il grandissimo numero di richieste, abbiamo deciso di aggiungere un’ultimissima data per questa stagione!Giovedì 26 febbraio – ore 20:00Acetaia...