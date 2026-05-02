Messina | Basile e Coletta presentano il piano città

Due funzionari comunali hanno presentato il nuovo piano città di Messina, che mira a migliorare i servizi nel centro urbano. Il documento dettagliato prevede interventi specifici per potenziare la mobilità, la sicurezza e l’illuminazione pubblica. Sono stati illustrati anche i lavori previsti per riqualificare alcune aree e agevolare l’accesso ai servizi per i cittadini. La proposta sarà ora soggetta a consultazioni e valutazioni prima di essere avviata ufficialmente.

? Cosa scoprirai Cosa prevede il piano per migliorare i servizi nel centro città?. Come influenzeranno i nuovi interventi la vita quotidiana dei residenti?. Dove si terranno i prossimi incontri nei quartieri di Messina?. Perché la gestione delle periferie è centrale in questa strategia?.? In Breve Incontro a Bordonaro il 3 maggio e a Faro Superiore l'8 maggio.. Tappa a Giampilieri Marina il 9 maggio e a Paradiso il 10 maggio.. Chiusura del tour al Rione Taormina prevista per lunedì 11 maggio.. Renato Coletta coordina la Quarta Municipalità insieme a Federico Basile.. Federico Basile e il candidato alla presidenza della Quarta Municipalità, Renato Coletta, si incontrano sabato 2 maggio alle 19.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: Basile e Coletta presentano il piano città Notizie correlate Messina 2026: il piano di Basile unisce città e Area dello Stretto? Cosa sapere Il candidato Basile chiude la fase di ascolto per il programma Messina 2026-2031. Messina, Basile lancia il piano strategico: esperti al lavoroIl candidato sindaco Federico Basile avvia domani, venerdì 10 aprile, alle ore 10, il percorso di definizione del programma amministrativo per il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quarta Circoscrizione; Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Quarta Circoscrizione; Amministrative 2026. Messina: quindici le liste a sostegno di Federico Basile; Elezioni a Messina, cinque i candidati in corsa: Basile, Russo, Sciacca, Scurria e Valvieri. NOMI E LISTE. Elezioni Comunali Messina, continua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile | INFO e DATEContinua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente della Quarta, Renato Coletta, incontrerà sabato 2 maggio alle 19.30 in Piaz ... strettoweb.com Elezioni Comunali, Scurria contro Basile e De Luca: Messina sotto scacco, città in ginocchio | VIDEOLa campagna elettorale a Messina entra nel vivo con l’intervento di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, che sceglie toni netti per attaccare l’attuale sistema politico-amministrativ ... strettoweb.com Una spiaggia piena, una Messina che trascorre il Primo Maggio nella splendida cornice di Capo Peloro! Io e Cateno De Luca appena arrivati siamo stati subito travolti dell’energia unica dei giovani! Vi aspettiamo alle 19 al comizio al lido La Punta Beach club! - facebook.com facebook Buongiorno, ci troviamo a Messina e vorremmo presentarvi una delle denominazioni elettorali più notevoli di sempre: Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto. #candida x.com