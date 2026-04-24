Il candidato Basile ha concluso la fase di ascolto per il progetto Messina 2026-2031, che propone di unire Messina, l’Area dello Stretto e la Città Metropolitana in un unico modello di sviluppo. Il piano mira a integrare le diverse realtà territoriali in un’unica strategia, con l’obiettivo di promuovere un percorso condiviso per il futuro della zona. La proposta è ora pronta per essere presentata alle autorità competenti.

? Cosa sapere Il candidato Basile chiude la fase di ascolto per il programma Messina 2026-2031.. Il piano integra Messina, Area dello Stretto e Città Metropolitana in un unico modello.. Il candidato sindaco di Messina appartenente alla coalizione Sud chiama Nord, Basile, ha concluso la fase di ascolto del territorio per definire le linee guida del programma elettorale 2026-2031, puntando su un modello integrato tra città, area dello Stretto e Città Metropolitana. Il percorso che ha portato alla definizione della visione politica si è basato su un confronto diretto con chi vive quotidianamente la realtà locale, raccogliendo contributi e proposte concrete per trasformare i problemi in opportunità di sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina 2026: il piano di Basile unisce città e Area dello Stretto

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