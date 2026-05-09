Gli assassini vogliono depistare le indagini | parla il figlio del carabiniere Capolungo ucciso dalla banda della Uno Bianca

Il figlio di un carabiniere ucciso durante un intervento contro la banda della Uno Bianca ha dichiarato che gli assassini cercano di depistare le indagini. La vicenda riguarda un episodio di cronaca nera in cui le forze dell'ordine sono state vittime di un attentato. Le indagini continuano per fare luce sulle responsabilità e sui tentativi di creare confusione nelle piste investigative. La vicenda ha suscitato scalpore in tutto il paese.

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