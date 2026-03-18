L’Università del Sannio invita la città a partecipare all’evento “EUREKA!” presso l’ex complesso di Sant’Agostino, dedicato a scienza, arte e innovazione. Quasi 500 persone hanno già prenotato per l’iniziativa nazionale “Università Svelate”, che prevede incontri, esposizioni e laboratori aperti al pubblico. L’appuntamento si svolge in un contesto che mira a coinvolgere la comunità locale.

In occasione dell’iniziativa nazionale Università Svelate, l’Università degli Studi del Sannio apre alla città con “EUREKA! Ricerca-Arte-Storia-Innovazione”, in programma dalle ore 10.00 alle 14.00 presso il Complesso di Sant’Agostino e il laboratorio di Ingegneria LINC. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, propone attività divulgative tra dimostrazioni scientifiche, installazioni, tecnologie immersive e momenti artistici, in un percorso che intreccia ricerca, patrimonio culturale e innovazione. Registrate quasi 500 prenotazioni. “EUREKA!” prende spunto da un episodio avvenuto a Benevento nel 1903, quando durante lavori presso Sant’Agostino emersero da un muro alcuni reperti oggi conservati nella Sezione Egizia del Museo del Sannio, riferibili al Tempio di Iside. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Università del Sannio apre alla città con “EUREKA!”: scienza, arte e innovazione a Sant’Agostino

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