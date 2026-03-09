Ieri, in occasione della Giornata della Donna, è stata inaugurata la mostra 'Art Gender Gap' alla chiesa di Sant'Agostino a Monte San Savino, in provincia di Arezzo. L'esposizione rimarrà aperta anche alla Galleria Andrea Sansovino e in altri spazi storici del centro. L'evento ha coinvolto più sedi espositive, offrendo un'ampia visibilità alla mostra.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Inaugurata ieri, in occasione della Giornata della Donna, la mostra ' Art Gender Gap' alla Chiesa di Sant'Agostino di Monte San Savino ( Arezzo), con sedi espositive anche alla Galleria Andrea Sansovino e in altri spazi storici della città. Curata da Giuseppe Simone Modeo, Nicoletta Castellaneta e Domenico de Chirico, l'esposizione riunisce 51 opere di 40 artiste che, in epoche e linguaggi diversi, hanno sfidato e superato le disuguaglianze che per secoli hanno limitato l'accesso delle donne al mondo dell'arte. La mostra resterà aperta al pubblico fino all'8 maggio. Il progetto riflette sul gender gap come sistema di esclusione che ha impedito alle artiste di accedere a formazione, committenze e riconoscimento culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

