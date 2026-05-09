Sul calciomercato si discute di un possibile trasferimento di David Alaba al Milan, con il difensore proposto come parametro zero dal Real Madrid. Tuttavia, il club rossonero non ha ancora dato una risposta definitiva, considerando alcuni aspetti legati all'età e alle esigenze della rosa. Gli agenti di Alaba spingono per l’accordo, mentre la dirigenza del Milan valuta attentamente la situazione.

Il Milan continua a muoversi sotto traccia, intensificando i colloqui con agenti e intermediari per raccogliere informazioni e valutare possibili opportunità di mercato. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di David Alaba, difensore austriaco classe 1992, in scadenza di contratto con il Real Madrid e quindi destinato a liberarsi a parametro zero. L’operazione, però, non convince pienamente la dirigenza rossonera. Il profilo è di alto livello internazionale, ma diversi fattori stanno rallentando qualsiasi accelerazione concreta. Nelle scorse ore il difensore del Real Madrid è stato formalmente proposto al club milanista da Pini Zahavi, agente israeliano che cura anche gli interessi di Cristopher Nkunku e Robert Lewandowski.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gli agenti di Alaba spingono per il trasferimento in rossonero, ma il Milan non è convinto: ecco cosa succede

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Un vero BOMBER per il Milan… ma NON è Vlahovic!

Notizie correlate

Lewandowski tra Milan e Juventus: agenti al lavoro, Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo. Effetto domino rossonero per Leao e PulisicLewandowski tra Milan e Juventus: agenti al lavoro, Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo.

Calciomercato Milan, possibile svolta per il futuro di Lewandowski? Ecco cosa succedeSulle sue tracce, ad ogni modo, non soltanto rossoneri e bianconeri, ma anche una franchigia della Major League Soccer statunitense, i Chicago Fire e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Alaba proposto in Serie A: Milan, Inter o Juventus, dove può andare dopo la fine del contratto col Real Madrid. Costi e dettagli; Alaba-Juventus, Balzarini boccia completamente: Resti dov'è! Poi suggerisce la dirigenza; Alaba può lasciare il Real Madrid a zero: sull'austriaco ci sono anche le big italiane; Blitz Juventus per un centrocampista di Fabregas! E' avvenuto già un incontro con gli agenti.

Alaba si offre alla Juventus: l’agente accelera, le cifre contrattualiAlaba alla Juventus a parametro zero? Potrebbe essere questa la clamorosa indiscrezione di mercato pronta a trovare conferme nel corso delle prossime settimane. L’agente di Alaba ha contattato la ... fantamaster.it

Calciomercato Juve, Alaba può essere un’occasione?David Alaba si libererà a parametro zero dal Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato. La Juventus non è però convinta dalle sue condizioni fisiche. juvenews.eu

«"ALABA-MILAN, SOGNO O RISCHIO 'MINESTRA RISCALDATA' DA REDONDO A RONALDO, I PRECEDENTI DAL REAL MADRID FANNO TREMARE I TIFOSI. #Alaba #RealMadrid #CalciomercatoMilan #Ronaldo #Redondo #SerieA x.com

[Fabrizio Romano] David Alaba (33) è stato offerto all'Inter come svincolato, ma il club si sta concentrando su altri profili e quindi non è interessato al difensore austriaco. reddit