A Bomporto è stato inaugurato un nuovo ufficio del Tribunale, con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi giudiziari per i cittadini dell’Unione del Sorbara. L’apertura permette di gestire direttamente pratiche legali come cause civili, procedure esecutive e notifiche, senza la necessità di spostarsi in altri distretti. La nuova struttura mira a semplificare i processi e ridurre i tempi per gli utenti locali.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso alla giustizia per i residenti dell'Unione del Sorbara?. Quali pratiche legali potranno essere gestite direttamente a Bomporto?. Chi garantirà l'assistenza professionale e l'orientamento legale ai cittadini?. Perché questo nuovo ufficio è fondamentale per i soggetti fragili?.? In Breve Servizio attivo almeno un giorno a settimana per i comuni dell'Unione del Sorbara.. Gestione di oltre 280 procedure di volontaria giurisdizione previste dalla Legge Cartabia.. Partecipazione di Roberto Mariani e delle sindache Tania Meschiari e Tiziana Baccolini.. Supporto legale garantito per i residenti di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Ravarino e San Cesario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia più vicina: a Bomporto apre il nuovo ufficio del Tribunale

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