Cerimonia al tribunale di Reggio | si insedia il presidente Campagna tra continuità e giustizia più vicina ai cittadini

Questa mattina, al tribunale di Reggio Calabria, si è svolta una cerimonia ufficiale per l’insediamento del nuovo presidente. L’evento ha coinvolto presenti istituzionali e cittadini, creando un momento di condivisione e partecipazione. La cerimonia ha segnato un passaggio formale all’interno del tribunale, con il nuovo presidente che ha preso ufficialmente il suo incarico, mantenendo un collegamento diretto con le questioni di giustizia locali.

Non è stata soltanto una cerimonia istituzionale, ma un momento carico di emozione, riconoscenza e senso di comunità quello vissuto questa mattina a Reggio Calabria.Nell’aula 13 del palazzo Cedir, il passaggio di consegne alla guida del tribunale ha assunto i tratti di un racconto collettivo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Cambio al vertice del Tribunale di Reggio Calabria: Giuseppe Campagna è il nuovo presidenteCon deliberazione assunta nella seduta dell’8 aprile 2026, il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato il dott. Giustizia, idea delle toghe: "Più vicina ai cittadini. Arbitrato di prossimità per i casi bagatellari"di Laura Valdesi SIENA "Un servizio importante", sottolinea il vice sindaco Michele Capitani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tribunale, ecco il presidente. Onorato della scelta. Il difficile come sempre è fare il primo passo; Nuovo presidente del tribunale, Turco si insedia ma il Comune diserta; Perché Elon Musk e Sam Altman andranno a processo per OpenAI; Cerimonia 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione. La presidente Alessandra Todde a Nuoro: È una ricorrenza che ci chiede coraggio, perché la democrazia bisogna difenderla ogni giorno. Tribunale Reggio, Borrelli: ‘Processi in tempi ragionevoli, è questa la vera risposta ai cittadini’Le sfide che attendono il neo presidente del tribunale reggino, secondo Borrelli. Presente alla cerimonia di insediamento anche il procuratore Gratteri ... citynow.it Tribunale Reggio, l’ex pres. Arena saluta Campagna: ‘Competenza e umanità al servizio della giustizia’Chi lo conosce sa di avere davanti a sè un magistrato preparato, solido nelle competenze e nella visione, ma capace di grande umanità. Il discorso dell'ex presidente ... citynow.it La cerimonia arriva in un momento di forte tensione con i lavoratori. Da quanto si apprende il cardinale dovrebbe ricevere una delegazione delle organizzazioni sindacali per fare il punto della situazione - facebook.com facebook In mattinata la cerimonia funebre del campione paralimpico, alla Basilica Santa Giustina di Padova. Arrivati anche Bebe Vio, Alberto Tomba e Gianni Morandi. "Cercate Alex nei ragazzi di Obiettivo 3" x.com