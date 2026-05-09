Giuseppe Conte rivela la malattia | Neoplasia asportata d' urgenza ho temuto il peggio ma tumore benigno giorni duri
Giuseppe Conte ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore. L’intervento è stato effettuato con urgenza e si è concluso con un risultato positivo, poiché il tumore è risultato benigno. Il politico ha raccontato di aver temuto il peggio durante i giorni precedenti all’operazione, che sono stati particolarmente difficili. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando attenzione sul suo stato di salute.
Giuseppe Conte è stato operato per l'asportazione di un tumore: "La vita in un secondo non è più la stessa" Dopo l'operazione chirurgica subita e il ricovero ospedaliero, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha rivelato la malattia che lo ha colpito: "Ho subìto l’asportazione d’urg.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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In bocca al lupo, presidente! Giuseppe Conte si è rimesso e ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’operazione @monicaguerzoni, @Corriere x.com
Ho finito il Conte e sono sconvolto. reddit