Giuseppe Conte rivela la malattia | Neoplasia asportata d' urgenza ho temuto il peggio ma tumore benigno giorni duri

Da ilgiornaleditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Conte ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore. L’intervento è stato effettuato con urgenza e si è concluso con un risultato positivo, poiché il tumore è risultato benigno. Il politico ha raccontato di aver temuto il peggio durante i giorni precedenti all’operazione, che sono stati particolarmente difficili. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando attenzione sul suo stato di salute.

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© Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Conte rivela la malattia: "Neoplasia asportata d'urgenza, ho temuto il peggio, ma tumore benigno, giorni duri"
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