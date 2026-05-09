Giuseppe Conte e la malattia | Ho subito l' asportazione d' urgenza di una neoplasia sono stati giorni duri

Per Giuseppe Conte è stato un periodo buio. Il leader del M5s è reduce da un'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto martedì 28 aprile. E al Corriere della Sera racconta: "Ho subìto l'asportazione d'urgenza di una neoplasia. L'intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è.🔗 Leggi su Today.it

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