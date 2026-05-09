Giuseppe Conte ha deciso di parlare pubblicamente della sua condizione di salute, rivelando di aver subito un intervento chirurgico che non era di routine. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente del Consiglio ha spiegato come un imprevisto abbia cambiato la sua percezione della vita, sottolineando che in un attimo tutto può cambiare drasticamente. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui dettagli della sua operazione.

Giuseppe Conte rompe il silenzio sulla sua operazione e rivela al Corriere della Sera una verità che aveva tenuto riservata: non si trattava di un intervento di routine. Il leader del Movimento 5 Stelle ha subito l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. “L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo”, ha spiegato. E poi la notizia che fa tirare un respiro di sollievo: “Poche ore fa l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza”. “In un secondo la vita non è più la stessa”. Conte non minimizza quello che ha vissuto.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Giuseppe Conte rivela la malattia: “In un secondo la vita non è più la stessa”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

La santa che affrontò la possessione demoniaca | Santa Maria di Gesù Crocifisso | Mariam Baouardy

Notizie correlate

Leggi anche: Giuseppe Conte rivela la malattia del figlia: “Bloccato a letto”

Giuseppe Conte e il racconto più difficile: la malattia del figlio durante il CovidGiuseppe Conte ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita privata durante un’intervista al podcast One More Time di Luca Casadei.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giuseppe Conte: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato, è rimasto a letto per quasi 2 anni; Giuseppe Conte rivela che l'intervento chirurgico è andato bene, ora c'è da rimettersi in forma; Conte svela gli scontri con Salvini al Governo, spesso non si rintracciava, lavoravo con Piantedosi; Rocco Casalino: Volevo tornare in tv a dire la mia. Amo Alejandro e vorrei un figlio, lui anche quattro.

Giuseppe Conte rivela la malattia: In un secondo la vita non è più la stessaGiuseppe Conte rompe il silenzio sulla sua operazione e rivela al Corriere della Sera cosa è successo davvero. urbanpost.it

Giuseppe Conte e la malattia: Ho subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia, sono stati giorni duriL'ex presidente del consiglio: L'intervento è stato delicato, ma è andato bene. In un secondo la vita non è più la stessa ... today.it

Giuseppe Conte si racconta come padre prima ancora che come ex premier x.com

Ho finito il Conte e sono sconvolto. reddit