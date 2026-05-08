Durante un’intervista al podcast One More Time, Giuseppe Conte ha condiviso uno dei passaggi più complicati della sua vita privata, parlando della malattia del figlio durante il periodo del Covid. Ha descritto le emozioni e le difficoltà affrontate in quei momenti, senza entrare in dettagli specifici sulla diagnosi o sulle cure. La conversazione ha rivelato aspetti personali che spesso rimangono nascosti in pubblico.

Giuseppe Conte ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita privata durante un’intervista al podcast One More Time di Luca Casadei. L’ex presidente del Consiglio ha parlato della malattia del figlio Niccolò, affrontata proprio negli anni della pandemia, mentre lui era alla guida del Governo italiano. Nel corso della lunga conversazione, Conte ha spiegato che il figlio si è ammalato durante il periodo del Covid e che la situazione è stata particolarmente pesante per tutta la famiglia: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato. Per due anni è stato in grandissima difficoltà. È rimasto addirittura a letto per quasi due anni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Giuseppe Conte e il racconto più difficile: la malattia del figlio durante il Covid

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