Giuseppe Conte rivela la malattia del figlia | Bloccato a letto

Giuseppe Conte ha condiviso per la prima volta pubblicamente la malattia del figlio Niccolò, che si è verificata durante gli anni della pandemia. Ha descritto come il figlio sia rimasto a letto a causa di problemi di salute, un'esperienza che ha vissuto in modo personale e privato fino a ora. La sua testimonianza si concentra su un episodio che ha coinvolto direttamente la famiglia e che ha mantenuto lontano dai riflettori pubblici.

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Un racconto intimo, doloroso, rimasto finora lontano dai riflettori. Giuseppe Conte ha scelto di parlare per la prima volta della malattia del figlio Niccolò, vissuta negli anni della pandemia. L’ex presidente del Consiglio lo ha fatto durante il podcast One More Time di Luca Casadei, svelando un periodo segnato da paura, impotenza e sofferenza familiare. Conte ha raccontato che il figlio si è ammalato proprio durante il Covid, arrivando a restare a letto per quasi due anni. «Avere un figlio che non si muoveva, un figlio sofferente, è stata un’angoscia terribile», ha confessato. Il leader del Movimento 5 Stelle ha spiegato di aver cercato in ogni modo di proteggere il ragazzo, provando a distrarlo e a mantenere vive le loro abitudini quotidiane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giuseppe Conte rivela la malattia del figlia: “Bloccato a letto” Notizie correlate Giuseppe Conte racconta la malattia del figlio: “È stato quasi due anni a letto, era sofferente, è stato angosciante”Giuseppe Conte racconta nel podcast One More Time del periodo di grande sofferenza attraversato da suo figlio Nicolò, ammalatosi durante il Covid. Leggi anche: Giuseppe Conte e la malattia del figlio durante il Covid: «Due anni a letto, poi a scuola in carrozzina: un’angoscia terribile» – Il video Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giuseppe Conte rivela che l'intervento chirurgico è andato bene, ora c'è da rimettersi in forma; Phisikk du Role – Giuseppe Conte, il corpo e la politica; Il pompidou italiano; Rocco Casalino: Vorrei un figlio con il mio compagno, lui anche quattro. Poi le parole su Giuseppe Conte. La tragedia di Giuseppe Conte: il figlio è stato gravemente malato, a letto per 2 anni, ecco la malattia che l’ha colpitoPochi sanno che il figlio di Giuseppe Conte è stato gravemente malato: il giovane, per ben due anni, è stato costretto a letto. donnapop.it Giuseppe Conte racconta la malattia del figlio: È stato quasi due anni a letto, era sofferente, è stato angoscianteGiuseppe Conte racconta nel podcast One More Time del periodo di grande sofferenza attraversato da suo figlio Nicolò, ammalatosi durante il Covid ... fanpage.it Un racconto personale e politico attraversa uno dei periodi più complessi della storia recente italiana. Nel nuovo episodio di "One More time", il podcast di Luca Casadei, Giuseppe Conte ripercorre i passaggi chiave della sua esperienza a Palazzo Chigi, tra e - facebook.com facebook Giuseppe Conte annulla tutti gli impegni per un'operazione chirurgica. Il leader M5S rassicura: "Non vedo l'ora di riprendere le attività" x.com