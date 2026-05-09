Una telefonata trasformò un professore di diritto in presidente del Consiglio. «Sulla fine di aprile del 2018 Renzi, che allora ancora contava nel Partito Democratico, va da Fazio, a Che tempo che fa, e tutti si aspettavano che annunciasse che si faceva questo governo dalla parte del Movimento 5 Stelle. Invece va e gela tutto il Movimento e anche il Paese: “No, noi non faremo mai questo governo col Movimento 5 Stelle”. Questo governo con la Lega non è stato un governo di elezione, di scelta, è stato un governo, bisogna dirlo, di necessità». E Palazzo Chigi lo proposero proprio a lui. «Io ero a fare le mie cose tranquillamente, né pensavo che potesse mai arrivare a me», racconta.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giuseppe Conte: «Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato, è rimasto a letto per quasi 2 anni»

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Conte: «Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto a letto per quasi 2 anni»

Notizie correlate

Giuseppe Conte: “Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondo”“Sulla fine di aprile del 2018 Renzi, che allora ancora contava nel Partito Democratico, va da Fazio, a ‘Che tempo che fa‘, e tutti si aspettavano...

Leggi anche: Giuseppe Conte e la malattia del figlio durante il Covid: «Due anni a letto, poi a scuola in carrozzina: un’angoscia terribile» – Il video

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giuseppe Conte: Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondo; Giuseppe Conte a One More Time: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid a letto per due anni; Giuseppe Conte: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato, è rimasto a letto per quasi 2 anni; Giuseppe Conte a One More Time: Mio figlio Niccolò a letto per due anni durante il Covid.

Giuseppe Conte: Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondoConte racconta la malattia del figlio Niccolò, la nascita del governo con la Lega e le lacrime per il Reddito di Cittadinanza. ilfattoquotidiano.it

La tragedia di Giuseppe Conte: il figlio è stato gravemente malato, a letto per 2 anni, ecco la malattia che l’ha colpitoPochi sanno che il figlio di Giuseppe Conte è stato gravemente malato: il giovane, per ben due anni, è stato costretto a letto. donnapop.it

Giuseppe Conte si racconta come padre prima ancora che come ex premier x.com