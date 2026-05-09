Giuseppe Conte | Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato è rimasto a letto per quasi 2 anni

Da vanityfair.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una telefonata trasformò un professore di diritto in presidente del Consiglio. «Sulla fine di aprile del 2018 Renzi, che allora ancora contava nel Partito Democratico, va da Fazio, a Che tempo che fa, e tutti si aspettavano che annunciasse che si faceva questo governo dalla parte del Movimento 5 Stelle. Invece va e gela tutto il Movimento e anche il Paese: “No, noi non faremo mai questo governo col Movimento 5 Stelle”. Questo governo con la Lega non è stato un governo di elezione, di scelta, è stato un governo, bisogna dirlo, di necessità». E Palazzo Chigi lo proposero proprio a lui. «Io ero a fare le mie cose tranquillamente, né pensavo che potesse mai arrivare a me», racconta.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Conte: «Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto a letto per quasi 2 anni»

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