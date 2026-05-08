Giuseppe Conte e la malattia del figlio durante il Covid | Due anni a letto poi a scuola in carrozzina | un’angoscia terribile – Il video

L'ex presidente del consiglio ha raccontato di aver vissuto un periodo complicato mentre suo figlio era malato durante la pandemia di Covid-19. Ha descritto due anni trascorsi a letto e successivamente la decisione di tornare a scuola in carrozzina. Durante un'intervista al podcast One More Time, ha parlato di un’esperienza che ha definito “terribile” e che gli ha causato grande angoscia.

«Un’angoscia terribile». È ai microfoni del podcast One More Time di Luca Casadei che l’ex premier Giuseppe Conte svela un momento difficile della sua vita personale. Un dettaglio intimo, finora mai raccontato e che nessuno sapeva, neanche i suoi stretti collaboratori: la malattia di suo figlio Niccolò durante il Covid. «Nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto addirittura a letto per quasi due anni. Poi a un certo punto si è sentito un po’ meglio, io lo accompagnavo a scuola la mattina con la carrozzina», ha raccontato il leader del Movimento 5 Stelle. L’ex premier non nasconde le emozioni che hanno accompagnato quel periodo complicato della sua vita: «Questa cosa mi ha angosciato tanto, perché avere un figlio che non si muoveva, un figlio sofferente, è stata un’angoscia terribile.🔗 Leggi su Open.online

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Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com