Sbravati Inter i nerazzurri sono intenzionati a provarci? Tutta la verità sul dirigente dopo le voci di questi ultimi giorni

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci su un dirigente dell'Inter che potrebbe assumere un ruolo di vertice nel settore giovanile del club. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e i media, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La figura in questione è vicina a un possibile passaggio di responsabilità all’interno della dirigenza nerazzurra.

Sbravati Inter, il dirigente si avvicina clamorosamente a un ruolo di vertice per guidare il settore giovanile dei grandi rivali nerazzurri. Il mercato dei dirigenti entra nel vivo e coinvolge direttamente le figure chiave del vivaio della Juventus. Le ultime indiscrezioni delineano un valzer di poltrone che potrebbe modificare gli equilibri dei principali settori giovanili italiani. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, si profila all'orizzonte un clamoroso cambio di casacca per un profilo attualmente in forza alla dirigenza bianconera. L'attenzione si concentra sul futuro di Michele Sbravati, nome molto stimato nel panorama calcistico per il grande lavoro di valorizzazione dei giovani talenti.