Il leader del Movimento Cinque Stelle ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico urgente per rimuovere una neoplasia. In un’intervista, ha riferito di aver temuto il peggio durante il periodo di malattia, ma ora si sente bene. Ha anche ringraziato chi gli è stato vicino, senza fornire dettagli specifici sul tipo di intervento o sulla diagnosi.

Giuseppe Conte parla della sua malattia. “Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene”, ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver “subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo “. “Ho ricevuto messaggi da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche dal governo e dal mondo dell’informazione. Ho apprezzato”, ha aggiunto il presidente pentastellato senza però specificare di che neoplasia si trattasse. Cosa è la neoplasia. La parola neoplasia si usa spesso come sinonimo di tumore e indica la formazione di una massa che cresce in modo anomalo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giuseppe Conte e la malattia: “Ho subìto un intervento, ho temuto il peggio ma ora sto bene”

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