Nella corsa tra obiettivi di salvezza e qualificazioni europee, molte squadre stanno puntando sui giocatori già presenti in rosa. Le trattative di mercato vengono spesso condotte con attenzione, ma i risultati di questa stagione mostrano come il valore di alcuni calciatori interni sia fondamentale. In vista della prossima stagione, le società preferiscono valutare approfonditamente i propri talenti prima di affidarsi a acquisti esterni.

Siamo in piena volata finale, con tante squadre ancora impegnate tra Europa e salvezza, ma l’attenzione è già al prossimo mercato. Con uno sguardo agli allenatori - e la variante della panchina azzurra che va osservata da vicino - un occhio ai direttori sportivi, perché non è da escludere che siano anche loro protagonisti, e naturalmente la lente di ingrandimento sui calciatori. Sono già partite le grandi manovre, con alcuni big al centro delle trattative e la necessità di tutte le squadre di far partire con anticipo il progetto. Vale addirittura per l’Inter, che ha in programma una rivisitazione profonda della rosa. Immaginate per gli altri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da McKennie a Zielinski, quando i migliori colpi di mercato sono già in casa

Notizie correlate

Marty Supreme arriva già in streaming: ecco quando lo si potrà vedere da casaIl film “Marty Supreme”, la sorprendente opera di Josh Safdie con Timothée Chalamet, è disponibile in streaming a partire da oggi, 10 febbraio, una...

“Da quando ho vinto Sanremo, non sono ancora tornato a casa”: la parodia di Sal Da Vinci ad Amici impazza sul webEsiste un momento preciso in cui una puntata televisiva smette di essere semplicemente un programma e diventa qualcosa di più.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata; CENTROCAMPISTI 34^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fasce.

Da McKennie a Zielinski, quando i migliori colpi di mercato sono già in casaNella volata finale tra Europa e salvezza e gli occhi già puntati sulla costruzione della prossima stagione, l'esperienza di quest'anno dimostra che prima è meglio scandagliare bene la rosa prima di s ... msn.com

Da Nico Paz a McKennie e Pisilli: in Italia va di moda il bomber 'alternativo'L'Italia non è un Paese per centravanti. Lo testimonia la classifica marcatori della Serie A insolitamente povera, dove l'unico vero bomber in doppia cifra è Lautaro Martinez con 14 gol e già 're' per ... calciomercato.com

"Criticano dal water, tu... McKennie coperto di fango e l'idolo mai nominato": Yildiz a tutta #Juve x.com

"Criticano dal water, tu... McKennie coperto di fango e l'idolo mai nominato": Yildiz a tutta Juve facebook