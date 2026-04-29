Caso Rocchi con chi parlava a San Siro? Ecco l’ipotesi dei pm Domani gli interrogatori gli ultimissimi sviluppi dell’inchiesta

La Procura di Milano sta portando avanti un’indagine sul cosiddetto caso Rocchi, con il pm Maurizio Ascione che coordina le attività. Domani sono previsti gli interrogatori e si stanno analizzando i contatti avuti dall’indagato durante la partita a San Siro. Le autorità cercano di chiarire con chi fosse in comunicazione e quale fosse il contesto di quei colloqui. Sono ancora in corso le verifiche sui dettagli emersi fino a questo momento.

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