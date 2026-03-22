Il tecnico Pep Guardiola non ha ancora annunciato ufficialmente le sue decisioni ai dirigenti del Manchester City. Dopo dieci anni di attività e numerosi trofei conquistati, si susseguono voci che potrebbero portarlo a lasciare il club. Il Telegraph ha pubblicato un’analisi sul possibile addio di Guardiola, senza fornire dettagli sulle motivazioni. La situazione rimane in sospeso, con decisioni ancora da comunicare.

Dopo un decennio di successi e trofei Pep Guardiola potrebbe davvero lasciare il Manchester City. L’analisi del Telegraph. Guardiola potrebbe salutare il City? I dettagli. Si legge sul Telegraph: Nessuno sa con certezza quali siano le intenzioni di Guardiola perché, nonostante le affermazioni contrarie, non le ha ancora comunicate nemmeno a chi gli è più vicino. C’è un altro fattore: il City è nella fase decisiva della stagione. Ci sono trofei da vincere, inclusa un’altra Coppa di Lega, e l’opportunità di battere l’Arsenal. Anche se la lotta per il titolo sta sfuggendo di mano, il City è ancora in corsa, così come in FaCup. Si dice molto del fatto che non abbia mai mancato di rispettare un contratto né al Barcellona né al Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola non ha ancora comunicato le sue intenzioni ai vertici del City: potrebbe davvero lasciare Manchester

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