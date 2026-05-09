Giulia Molino ha dichiarato che l’esperienza del Covid le ha causato la cancellazione di circa 40 concerti, influendo anche sul suo rapporto con il corpo. Ha spiegato come l’isolamento abbia modificato le sue abitudini alimentari e il modo di percepire se stessa. La cantante ha anche parlato delle conseguenze psicologiche derivanti dalla perdita di questi eventi, evidenziando le difficoltà emotive legate a questa fase della sua vita.

? Punti chiave Come ha influenzato l'isolamento il suo rapporto con il cibo?. Quali sono le conseguenze psicologiche della cancellazione di quei concerti?. Perché la cantante ha scelto di trasformare il dolore in sensibilizzazione?. Come è cambiata la sua musica dopo l'esperienza ad Amici?.? In Breve Cancellazione di 60 incontri instore e 40 date concertistiche per via del Covid.. Lotta contro l'anoressia raccontata nel brano musicale intitolato Nietzsche.. Sensibilizzazione sociale tramite podcast e incontri nelle scuole.. Evoluzione musicale tra lingua italiana e dialetto napoletano nel singolo Capa Fresca.. Giulia Molino affronta le ombre del passato dopo aver perso 40 concerti e 60 incontri con i fan a causa della pandemia globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giulia Molino: “Il Covid mi ha tolto 40 concerti e un rapporto col corpo

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