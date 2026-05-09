Dopo aver raggiunto il terzo posto ad Amici 19, Giulia Molino ha affrontato le conseguenze della pandemia, che le ha fatto perdere circa 40 concerti programmati. In un'intervista, ha parlato della sua insoddisfazione per l’immagine allo specchio, ma ha anche spiegato di tenere lontano il vortice dell’anoressia. La cantante ha inoltre espresso il desiderio di partecipare al Festival di Sanremo, continuando a convivere con questa sfida personale.

Il terzo posto ad Amici 19, la convivenza con l’anoressia e il sogno del Festival di Sanremo. Giulia Molino, dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, ha dovuto fare i conti con una sfortuna decisamente più grande di sé: la pandemia. E, dopo “ aver perso 60 instore e 40 concerti già programmati ” causa Covid, la cantante ha affrontato il dispiacere dello stop forzato con il supporto di una terapeuta. Giulia Molino, negli anni, ha superato il periodo più buio causato dall’anoressia. Oggi ha “imparato a” conviverci e fa “molta sensibilizzazione a riguardo” con scuole e podcast. Artisticamente, dopo essere entrata da interprete ad Amici, è riuscita, col tempo, a trovare un suono e, soprattutto, una scrittura sua, caratteristica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo Amici la pandemia, ho perso 40 concerti programmati. Non amo particolarmente la mia immagine allo specchio, ma il vortice dell’anoressia lo tengo lontano”: così Giulia Molino

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