Montella | Col Covid volevo smettere la Turchia mi ha riacceso Con Spalletti non mi prendevo ma ora

Il commissario tecnico della Nazionale turca ha parlato alla Gazzetta, raccontando come il Covid lo abbia fatto considerare di smettere. Ha spiegato che il trasferimento in Turchia gli ha dato nuova energia e ha ricordato i diverbi con l'ex allenatore, che ora sono superati. Inoltre, ha descritto il percorso verso il Mondiale, con la preparazione in Arizona tra alte temperature e le sfide nelle partite in Canada, dove le temperature sono più basse.

Pensando al concetto di full immersion, proviamo a immaginare un professionista che vive nella struttura in cui lavora, prende 3-4 aerei a settimana per trasferte professionali, abita all’estero dove gli è capitata un’opportunità speciale. "A volte mi sveglio in un albergo senza capire dove sono" racconta scherzando ma non troppo Vincenzo Montella, entrato già nella storia del calcio turco: da ct era stato accolto con un certo scetticismo, dopo un buon periodo da allenatore dell’Adana Demirspor. Ora invece è considerato un genio per aver riportato la nazionale al Mondiale dopo 24 anni. Partiamo da lì, dalla festa-qualificazione in Kosovo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Montella: "Col Covid volevo smettere, la Turchia mi ha riacceso. Con Spalletti non mi prendevo, ma ora..." Notizie correlate Valeria Golino: «Un intervento alla scoliosi mi ha tolto la spensieratezza della giovinezza: mi sentivo una crisalide, volevo essere desiderata. Essere ricordata sempre per Rain Man prima mi infastidivano, ma ora ci ho fatto pace»Chi le dà tutte queste energie? «Il piacere di fare delle cose belle: è solo quello che mi manda avanti. Juventus, Montella “Spalletti super, mi ha cambiato la vita”Vincenzo Montella, allenatore della nazionale turca, ha parlato del suo rapporto con Luciano Spallett i e del futuro della Juventus.