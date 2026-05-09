A Giugliano, due conducenti sono stati denunciati dopo aver tentato di scappare dai posti di blocco della Polizia Municipale. I veicoli sono stati messi sotto osservazione mentre cercavano di evitare il controllo, rischiando di mettere in pericolo altri automobilisti e pedoni. Questa vicenda si inserisce nelle recenti misure introdotte dal Decreto Sicurezza, entrato in vigore il 24 aprile, che prevede nuove sanzioni per chi si dà alla fuga in situazioni di controllo.

I controlli sono stati effettuati dagli agenti nell’ambito delle attività di sicurezza stradale predisposte tra il centro cittadino e la zona di Lago Patria. Il primo episodio si è verificato in via Domitiana, dove una pattuglia ha intimato l’alt a una Fiat Panda nera. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento per diverse centinaia di metri, interrotto dagli agenti per evitare rischi alla circolazione a causa della guida sempre più pericolosa dell’uomo. Grazie agli accertamenti immediati, gli agenti della Locale, guidati dal Comandante Luigi De Simone, sono riusciti a identificare il responsabile: un 61enne di Giugliano, denunciato non solo per fuga pericolosa ma anche per guida senza patente reiterata.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, fughe spericolate ai posti di blocco: denunciati due conducenti con il nuovo Decreto Sicurezza

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Gare clandestine di moto sui Colli, posto di blocco: fughe e cadute, 5 denunciatiBologna, 22 marzo 2026 – Avevano preso i Colli per il loro personale circuito di MotoGp.

Scontro frontale tra due auto, denunciati i conducenti trovati con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite di leggeCHIARAVALLE – Denunciate a piede libero dai carabinieri due persone responsabili di guida in stato di alterazione psico-fisica, reato accertato a...