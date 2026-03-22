A Bologna, cinque persone sono state denunciate dopo aver partecipato a gare clandestine di moto sui Colli. Durante un posto di blocco, alcuni sono fuggiti e altri sono caduti, rendendo necessarie operazioni di soccorso. Le autorità hanno intercettato i partecipanti mentre tentavano di nascondersi o di scappare dalla zona. L’attività si è svolta nella notte tra il 21 e il 22 marzo.

Bologna, 22 marzo 2026 – Avevano preso i Colli per il loro personale circuito di MotoGp. Ma non c’è stato nessun traguardo per i centauri, intercettati e denunciati dalla polizia locale, che era arrivata sui Colli proprio per fermare i protagonisti delle gare abusive che erano state segnalate loro da più residenti. Sfreccia con la bici elettrica a 40 Kmh, fermato dopo un inseguimento: multa di oltre 600 euro Posto di blocco della polizia locale. Il servizio è stato attuato venerdì pomeriggio, con alcune pattuglie della locale che hanno allestito un posto di blocco in zona Cavaioni. Come previsto, a un certo punto sono arrivati diversi T-Max, che all’alt degli agenti, anziché fermarsi hanno invertito la marcia e accelerato, dandosi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gare clandestine di moto sui Colli, posto di blocco: fughe e cadute, 5 denunciati

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