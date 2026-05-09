Nel Girone B, Ferreyra si distingue come il principale goleador con 23 reti segnate finora. La stagione si avvicina alla fase finale, con Ortolani e Cardinali che cercano di ridurre il divario e superare il record del bomber. La corsa alla classifica marcatori resta aperta, mentre i tifosi attendono di vedere chi riuscirà a conquistare il primato. La sfida tra i protagonisti si fa più intensa con ogni partita.

? Punti chiave Chi riuscirà a colmare il distacco dai 23 gol di Ferreyra?. Come faranno Ortolani e Cardinali a superare il primato del bomber?. Quale duo offensivo può ribaltare la classifica nell'ultimo turno?. Perché la forza del Borghetto risiede nella somma dei suoi marcatori?.? In Breve Ortolani segna 17 reti mentre Cardinali ne ha realizzate 15 per il Borghetto.. La coppia del Borghetto vanta una produzione offensiva complessiva di 32 gol.. La sfida si conclude tra i campi della provincia al prossimo turno.. Ferreyra guida la classifica della Prima Categoria Girone B con 23 reti segnate, mentre il Borghetto punta sulla coppia Ortolani e Cardinali a un solo turno dal termine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Girone B, Ferreyra domina con 23 gol: sfida finale tra bomber

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Caccia al bomber. Kouko quarto in D. Stravince FerreyraPongetti Definitiva la classifica marcatori della serie D: vince Sparacello dell’Aquila, Kouko dell’Ancona quarto primo dei nostri goleador.

Caccia al bomber. Ferreyra (Fc Osimo) insidia PagliardiniPongetti Non si muove la classifica dei marcatori in serie D almeno al vertice dove restano gli aquilani Sparacello e Di Renzo, ma salgono con gol...