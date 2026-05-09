La terza tappa del Giro parte da Plovdiv alle 12.05 ora italiana, con i velocisti chiamati a confrontarsi. La corsa prosegue verso Sofia, dove i corridori si preparano ad affrontare il percorso. Tra i favoriti ci sono i velocisti, pronti a conquistare punti e la vittoria di tappa. La maglia ciclamino è indossata da un corridore in evidenza, mentre la gara si svolge sotto le aspettative di un pubblico in attesa di azioni decisive.

Domenica 10 maggio è il giorno della terza e ultima tappa bulgara del Giro d’Italia 109: si va da Plovdiv, la città dell’ex regina del salto in alto Stefka Kostadinova e di Hristo Stoichov, pallone d’oro del calcio nel 1994, alla capitale Sofia. Si parte alle 13.05, le 12.05 ora italiana. Arrivo previsto attorno alle 16.15 ora italiana, se la media fosse intorno ai 44 all’ora. In pratica, si tratta di una frazione divisa in due parti: la prima sempre leggermente a salire fino alla stazione sciistica di Borovets, che era una tappa fissa della Coppa del Mondo di sci alpino ai tempi del grande Ingemar Stenmark (adesso è stata sostituita da Bansko.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, terza tappa: Sofia chiama i velocisti. E stavolta Milan non può sbagliare

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