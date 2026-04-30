LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la seconda tappa

Oggi si tiene la seconda tappa del Giro di Romandia 2026, con la partenza che è stata ufficialmente data alle 13.20. La corsa è partita in diretta e i ciclisti stanno affrontando il percorso della giornata. La manifestazione prosegue seguendo il programma stabilito, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Partita ufficialmente la seconda tappa del Giro di Romandia 2026! 13.19 Non prenderà il via lo statunitense Sean Quinn della EF Education-EasyPost. 13.18 Tutto pronto per la partenza da Rue, comune situato nel Canton Friburgo. 13.15 Il primo GPM di giornata sarà intorno al 75° km, situato a Vulliens, una salita breve di appena 3,1 km, con pendenza media del 5,4%. 13.12 L’italiano attualmente meglio piazzato nella graduatoria assoluta è il ciociaro Antonio Tiberi, 7° a ’41”. 13 09 In classifica generale, alle spalle di Pogacar, ci sono il tedesco Florian Lipowitz, a ‘7?, il francese Lenny Martinez, a ’16”, e il norvegese Jorgen Nordhagen, a ’23”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la seconda tappa Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale imprevedibile, cosa farà Pogacar?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13 09 In classifica generale, alle spalle di Pogacar, ci sono il tedesco Florian Lipowitz, a '7, il francese ... oasport.it Ecco cosa è successo oggi al Giro di Romandia e la nuova classifica generale. Tiberi nella top ten, anche Fortunato nel gruppo inseguitore. Link nel primo commento. - facebook.com facebook Subito Pogacar al Giro di Romandia: vince la volata del quartetto in fuga e la prima tappa, dopo il prologo di ieri si prende anche il comando della classifica generale x.com