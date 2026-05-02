LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la fuga guadagna terreno

Nel Giro di Romandia 2026, la tappa di oggi è in corso con una fuga che sta guadagnando terreno. A circa 100 chilometri dalla fine, i ciclisti coinvolti nella fuga continuano a mantenere un vantaggio sul gruppo principale. La corsa si sta sviluppando in modo dinamico, con i corridori che cercano di consolidare la propria posizione prima dell’arrivo. La situazione in strada rimane incerta e in continua evoluzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 Mancano poco più di cento chilometri alla conclusione della tappa. 13:20 Florian Samuel Kajamin ha raggiunto i fuggitivi. Sono in otto al comando della gara. 13:19 I battistrada guadagnano terreno. Il loro vantaggio ammonta ora a 2’05” 13:16 Il canadese Michael Leonard (EF Education–EasyPost) è il corridore meglio piazzato in classifica all’interno della fuga. Il suo ritardo da Pogacar è di 3’45”. 13:13 La velocità media, in queste prime battute, è di 37,4 kmh. 13:10 A dieci secondi di distacco dai primi c’è Andrew August della INEOS Grenadiers. 13:07 In testa alla corsa ci sono: Primoz Roglic...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga guadagna terreno Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto corridori in fuga Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, c’è Mattio! Gruppo a 3? 20? Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Pogacar pronto a mettere nel suo palmares anche il Giro di Romandia... - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents a brutal fourth stage from Broc to Charmey, 149.6 km with four climb/descent volleys, challenging the GC contenders and shaping the podium. Expect early attacks, strategic moves from Pogacar and a battleground for the climb x.com