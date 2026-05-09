Domani si disputa la terza tappa del Giro, con partenza da Plovdiv alle 12.05 ora italiana. La tappa si concentra su un percorso che potrebbe favorire i velocisti, con la leader della classifica ciclamino in palio. La squadra di Milano si prepara a una prova importante, cercando di evitare errori e puntando a un risultato positivo. La corsa si preannuncia aperta e ricca di suspense fino all’arrivo.

Domenica 10 maggio è il giorno della terza e ultima tappa bulgara del Giro d’Italia 109: si va da Plovdiv, la città dell’ex regina del salto in alto Stefka Kostadinova e di Hristo Stoichov, pallone d’oro del calcio nel 1994, alla capitale Sofia. Si parte alle 13.05, le 12.05 ora italiana. Arrivo previsto attorno alle 16.15 ora italiana, se la media fosse intorno ai 44 all’ora. In pratica, si tratta di una frazione divisa in due parti: la prima sempre leggermente a salire fino alla stazione sciistica di Borovets, che era una tappa fissa della Coppa del Mondo di sci alpino ai tempi del grande Ingemar Stenmark (adesso è stata sostituita da Bansko.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, domani terza tappa: Sofia chiama i velocisti. E stavolta Milan non può sbagliare

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