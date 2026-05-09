Guillermo Thomas Silva si è aggiudicato la seconda tappa del Giro d’Italia, una frazione di 221 km che si è svolta in Bulgaria, partendo da Burgas e arrivando a Veliko Tarnovo. Con questa vittoria, Silva indossa per la prima volta la maglia rosa nella corsa a tappe. La tappa è stata caratterizzata da un percorso mosso e impegnativo, che ha visto diversi tentativi di fuga e un finale serrato.

Guillermo Thomas Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia, la frazione mossa in Bulgaria di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, ed è la nuova maglia rosa. Il corridore dell’XDS Astana ha battuto in uno sprint ristretto il tedesco Florian Stork e Giulio Ciccone. Si tratta del primo corridore uruguaiano a vincere una tappa al Giro e indossare la maglia rosa. Silva ha conquistato anche la maglia bianca Conad, riservata al miglior giovane under 25 in classifica generale. La corsa è stata caratterizzata da una maxi-caduta ai meno 22 km dall’arrivo, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Coinvolti circa trenta atleti. Dopo una neutralizzazione di qualche chilometro la corsa è ripartita.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Silva vince la seconda tappa in Bulgaria

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