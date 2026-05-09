Giro d’Italia 2026 Silva vince la seconda tappa ed è la nuova maglia rosa

Nel Giro d’Italia 2026, Guillermo Thomas Silva ha conquistato la seconda tappa, una frazione di 221 km che si è svolta in Bulgaria, partendo da Burgas e arrivando a Veliko Tarnovo. Con questa vittoria, Silva si è preso la leadership della classifica generale indossando la maglia rosa. La tappa si è distinta per il percorso movimentato e le variazioni di ritmo lungo il tracciato.

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Guillermo Thomas Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, la frazione mossa in Bulgaria di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, ed è la nuova maglia rosa. Il corridore dell’XDS Astana ha battuto in uno sprint ristretto il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Si tratta del primo corridore uruguaiano a vincere una tappa al Giro e indossare la maglia rosa. Il 24enne di Maldonado ha conquistato anche la maglia bianca, sponsorizzata da Conad, riservata al miglior giovane under 25 in classifica generale. Il ciclista sudamericano in questa speciale classifica ha un vantaggio di 10 secondi sullo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG), suo primo inseguitore.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, Silva vince la seconda tappa ed è la nuova maglia rosa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY [93] Patch 4.1 - Sigmascape & Savage Kefka... e un po' di trama! Notizie correlate Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia e conquista la maglia rosaAGI - Guillermo Thomas Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 chilometri, e strappa la maglia rosa a... Giro d’Italia al via dalla Bulgaria: Magnier vince la prima tappa ed è maglia rosaIl Giro d’Italia 2026 parte dalla Bulgaria e la prima maglia rosa prende la strada della Francia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Giro d'Italia, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: Silva vince ed è la nuova maglia rosaLa Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e ... tg24.sky.it Classifica Giro d’Italia 2026, seconda tappa: la maglia rosa va in Uruguay, Pellizzari regala spettacolo con VingegaardLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando ... oasport.it Guillermo Thomas Silva vince la 2ª tappa del Giro d’Italia Vittoria a sorpresa dopo la maxi caduta a 20 kilometri dall’arrivo Stork al secondo posto, l’italiano Ciccone si piazza al terzo Segui il #Giroditalia su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com Match Thread - Italia v Inghilterra | Sei Nazioni Femminile 2026 | Giro 4 reddit