Giro d’Italia Silva da sogno! Sprint super e nuovo leader in classifica

Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026 si è assistito a un arrivo emozionante, con un finale che ha sorpreso gli appassionati di ciclismo. Dopo una lunga fuga, Thomas Silva ha conquistato la vittoria in uno sprint deciso negli ultimi metri, salendo anche al comando della classifica generale. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta a questa nuova leadership e alle prossime tappe.

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