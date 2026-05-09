Giro d’Italia Silva da sogno! Sprint super e nuovo leader in classifica
Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026 si è assistito a un arrivo emozionante, con un finale che ha sorpreso gli appassionati di ciclismo. Dopo una lunga fuga, Thomas Silva ha conquistato la vittoria in uno sprint deciso negli ultimi metri, salendo anche al comando della classifica generale. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta a questa nuova leadership e alle prossime tappe.
Il Giro d’Italia entra già nel vivo nella seconda tappa regalando spettacolo: dopo un grande sprint, esulta Thomas Silva Si conclude con un finale mozzafiato la seconda tappa del Giro d’Italia 2026. Guillermo Thomas Silva, sprinter uruguaiano della XDS Astana, si impone in volata al termine dei 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, diventando di conseguenza il nuovo leader della classifica generale. La frazione, corsa sotto una pioggia battente, è stata animata dalla fuga di Maestri e Sivilla (Polti VisitMalta), autori di una lunga incursione da cinque minuti di vantaggio. Il gruppo ha progressivamente ridotto il distacco, fino a riprendere i battistrada a 27 km dall’arrivo.🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie correlate
Giro d'Italia 2026, tappa 2: la favola di Silva. Ordine d'arrivo e classifica generaleVeliko Tarnovo (Bulgaria), 9 maggio 2026 - La tappa 2 del Giro d'Italia 2026 parte con il ricordo indelebile del compianto Wouter Weylandt, che perse...
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone o sprint ristretto con gli uomini di classifica?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Guillermo Silva, primo uruguaiano al Giro: Qui per vincere una tappa; Malta e Uruguay per la prima volta in gruppo al Giro: chi sono Andrea Mifsud e Thomas Silva; Giro d’Italia 2026: Guillermo Thomas Silva vince a Veliko Tarnovo ed è Maglia Rosa; Giro d’Italia 2026: maxi caduta prima della volata da primato di Guillermo Silva.
Terribile caduta al Giro d’Italia, volano le bici e ciclisti sotto il guard rail: Silva vince la tappaGuillermo Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia che però è stata caratterizzata da una terribile caduta ... fanpage.it
Giro d'Italia, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: Silva vince ed è la nuova maglia rosaLa Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e ... tg24.sky.it
Guillermo Thomas Silva vince la 2ª tappa del Giro d’Italia Vittoria a sorpresa dopo la maxi caduta a 20 kilometri dall’arrivo Stork al secondo posto, l’italiano Ciccone si piazza al terzo Segui il #Giroditalia su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com
Appena 2 giorni fa, Hermano da Silva Ramos, pilota di F1 più anziano ancora in vita - che ha corso prevalentemente negli anni ‘50 in F1 e nelle corse di durata - è deceduto all'età di 100 anni. Hermano da Silva Ramos è stato: 1)L'ultimo pilota vivente ad aver facebook
Il calcio italiano è davvero in crisi o stiamo esagerando reddit