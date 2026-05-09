Giro d’Italia Silva da sogno! Sprint super e nuovo leader in classifica

Da sportface.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026 si è assistito a un arrivo emozionante, con un finale che ha sorpreso gli appassionati di ciclismo. Dopo una lunga fuga, Thomas Silva ha conquistato la vittoria in uno sprint deciso negli ultimi metri, salendo anche al comando della classifica generale. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta a questa nuova leadership e alle prossime tappe.

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Il Giro d’Italia entra già nel vivo nella seconda tappa regalando spettacolo: dopo un grande sprint, esulta Thomas Silva Si conclude con un finale mozzafiato la seconda tappa del Giro d’Italia 2026. Guillermo Thomas Silva, sprinter uruguaiano della XDS Astana, si impone in volata al termine dei 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, diventando di conseguenza il nuovo leader della classifica generale. La frazione, corsa sotto una pioggia battente, è stata animata dalla fuga di Maestri e Sivilla (Polti VisitMalta), autori di una lunga incursione da cinque minuti di vantaggio. Il gruppo ha progressivamente ridotto il distacco, fino a riprendere i battistrada a 27 km dall’arrivo.🔗 Leggi su Sportface.it

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