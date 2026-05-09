Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 si è verificata una maxi caduta che ha coinvolto diversi ciclisti, tra cui un campione che ha riportato ferite al volto e sanguinamenti. La corsa è stata temporaneamente interrotta mentre i mezzi di soccorso intervenivano sul luogo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti e il pubblico presente lungo il percorso. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni di tutti i corridori coinvolti è stata ancora comunicata.

Il Giro d’Italia 2026 ha vissuto uno dei suoi momenti più drammatici e carichi di tensione durante la seconda frazione della corsa rosa. La tappa, che si snoda lungo i 221 chilometri che collegano Burgas a Veliko Tarnovo, era attesa per la sua bellezza paesaggistica e per le insidie del percorso bulgaro, ma nessuno avrebbe potuto prevedere un epilogo così caotico a pochi chilometri dal traguardo. La pioggia, caduta copiosa nella parte finale della gara, ha trasformato il manto stradale in una superficie estremamente scivolosa e pericolosa, tradendo il gruppo proprio mentre la velocità iniziava a salire per la preparazione della volata finale. La dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giro d’Italia, maxi caduta poco fa: il campione col volto insaguinato

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