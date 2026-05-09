Giro d' Italia Magnier vince la tappa e il ds Davide Bramati si commuove esultando
Nella prima tappa del Giro d'Italia, Paul Magnier ha vinto la frazione, suscitando grande emozione tra i membri della squadra. Il direttore sportivo della squadra, presente all’ammiraglia, si è lasciato andare a un’esultanza intensa, quasi in lacrime. La vittoria e l’esultanza sono state catturate e condivise dalle immagini trasmesse durante la corsa.
È quasi in lacrime Davide Bramati dopo la vittoria nella prima tappa del Giro d'Italia di Paul Magnier: l'esultanza dall'ammiraglia della Soudal Quick-Step è stupenda.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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