Giro d' Italia Magnier vince la tappa e il ds Davide Bramati si commuove esultando

Nella prima tappa del Giro d'Italia, Paul Magnier ha vinto la frazione, suscitando grande emozione tra i membri della squadra. Il direttore sportivo della squadra, presente all’ammiraglia, si è lasciato andare a un’esultanza intensa, quasi in lacrime. La vittoria e l’esultanza sono state catturate e condivise dalle immagini trasmesse durante la corsa.

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