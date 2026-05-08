Giro d’Italia al via dalla Bulgaria | Magnier vince la prima tappa ed è maglia rosa

Il Giro d’Italia è iniziato dalla Bulgaria, con la prima tappa che si è disputata tra Nessebar e Burgas. Il francese Paul Magnier ha vinto la volata finale dopo un tratto caratterizzato da una maxi caduta negli ultimi chilometri. Con questa vittoria, Magnier si è aggiudicato anche la maglia rosa, simbolo di leader della classifica generale. La corsa proseguirà nelle prossime tappe lungo il percorso italiano.

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Il Giro d’Italia 2026 parte dalla Bulgaria e la prima maglia rosa prende la strada della Francia. A Burgas vince Paul Magnier, il più rapido a uscire dal caos di un finale segnato da una maxi caduta a meno di un chilometro dall’arrivo. Il francese della Soudal Quick-Step brucia allo sprint Tobias Lund Andresen e Ethan Vernon, mentre Jonathan Milan, uno dei grandi favoriti di giornata, resta fuori dal podio e chiude quarto. La prima tappa del Giro numero 109, 147 chilometri da Nessebar a Burgas lungo la costa del Mar Nero, era disegnata per i velocisti. E infatti tutto è andato in quella direzione fino agli ultimi metri, quando una caduta ha spezzato il gruppo e cambiato completamente la volata.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giro d’Italia al via dalla Bulgaria: Magnier vince la prima tappa ed è maglia rosa GIRO D'ITALIA 2026 - UN FRANÇAIS EN ROSE ! Paul Magnier remporte l'étape 1 dans un final chaotique Notizie correlate Giro d’Italia: Magnier prima maglia rosa nella tappa in Bulgaria“Sono molto emozionato e orgoglioso della mia performance e di quella del team – così il francese Paul Magnier al termine della prima tappa. Giro d’Italia, Magnier vince la prima tappa e conquista la maglia rosaPaul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia , la Nessebar-Burgas, conquistando anche la prima maglia rosa della corsa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026: le squadre iscritte e i corridori partecipanti; Giro d'Italia 2026 · La quinta tappa del 13 maggio, Praia a Mare - Potenza: descrizione, orari, salite e dove vedere; Giro d’Italia 2026: l’elenco degli iscritti a tre giorni dal via. Suzuki al Giro d’Italia 2026Dalla partenza bulgara di Nessebar fino alla passerella finale di Roma, passando per il Giro Women e il Next Gen, Suzuki mette in campo oltre 70 moto. Non sono lì per bellezza: devono scortare i ... moto.it Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro!Il Giro d'Italia 2026 ha aperto ufficialmente i battenti, con la prima tappa disputata in Bulgaria che ha visto il successo del francese Paul Magnier a ... oasport.it Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias Lund Andresen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi-caduta ch - facebook.com facebook ULTIM'ORA CICLISMO Giro d'Italia, Paul #Maigner vince la prima tappa: il francese primo in volata, quarto Jonathan Milan #SkySport x.com