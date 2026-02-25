Demografia a Todi positivo il saldo tra partenze e arrivi nel 2025 Resta bassa la natalità

Nel 2025 si sono trasferite nel comune 424 persone a fronte delle 307 emigrate. Solo 75 i nuovi nati La foto demografica scattata a Todi alla fine dello scorso anno segna una popolazione di 15.648 residenti, quasi equamente suddivisi tra donne (8.060) e maschi (7.588) e con una presenza di 1.704 stranieri, quindi superiore al 10% del totale, a fronte di 13.944 di nazionalità italiana. Negativo, come ormai ovunque nella penisola, il saldo tra nati, 75, e morti, 235, con una differenza di 160 persone. E a proposito di nuovi nati, da registrare che si è trattato di 63 italiani e di 12 stranieri. Riguardo infine ai matrimoni, nei dodici mesi, si sono celebrate 46 cerimonie, 18 religiosi e 28 civili, a fronte di 19 separazioni e 10 divorzi. Tra i residenti con nazionalità straniera si segnalano come comunità più numerose quelle provenienti da Albania, Romania, Marocco, Ucraina, Moldova, Stati Uniti e Regno Unito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

