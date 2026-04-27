La seconda tappa del Giro 2026 si svolge tra Burgas e Veliko Tarnovo, coprendo una distanza di 221 chilometri. Il percorso include vari tratti pianeggianti e salite, con l'ascensione finale verso il Monastero di Lyaskovets, che presenta una pendenza del 7%. La corsa attraversa aree di montagna e zone rurali, con diverse sfide in salita e tratti di pianura lungo il tragitto.

? Cosa sapere La seconda tappa del Giro 2026 percorre 221 chilometri tra Burgas e Veliko Tarnovo.. La salita finale verso il Monastero di Lyaskovets con pendenza 7.5% impatta la classifica.. La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 porterà i corridori bulgari tra Burgas e Veliko Tarnovo percorrendo 221 chilometri di asfalto e salite impegnative. Il percorso, parte della Grande Partenza organizzata in Bulgaria, promette scossoni immediati per la classifica generale già nelle prime fasi della corsa rosa. Strategie tattiche tra Sliven e le prime ascese. Il primo vero punto di svolta tattica si concentrerà al centesimo chilometro della frazione. In quella zona, presso Sliven, si trova il traguardo volante che costringerà gli specialisti della maglia a punti a un confronto diretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro 2026: caos in Bulgaria tra vette e ascese verso il monastero

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