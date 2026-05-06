Oggi alle 17 in Italia e alle 18 in Bulgaria si svolge la presentazione delle 23 squadre che prenderanno parte al Giro d'Italia. Sono previste la partecipazione di 184 corridori, pronti a essere presentati ufficialmente prima dell'inizio della corsa. L'evento si svolge in Bulgaria, dove si terrà l'evento di presentazione di tutte le formazioni coinvolte.

Appuntamento oggi a partire dalle 18 (le 17 in Italia) all’Open Air Theatre di Burgas, sulla costa bulgara del Mar Nero, per la presentazione delle squadre del Giro: 23 da 8 corridori ciascuna, totale 184. I team saranno divisi in tre fasce prima di iniziare a salire sul palco e il primo a sfidare sarà l’Nsn Cycling Team, l’ex Israel che ora è di proprietà dell’ex campione del mondo del calcio Andres Iniesta. Alle 19.18 (18.18 in Italia) l’ultima squadra sarà la Visma-Lease a Bike che vinse l’anno scorso con Simon Yates e che quest’anno schiera Jonas Vingegaard, il grande favorito. Ordine di sfilata 18.13 Nsn Cycling Team 18.15 Unibet Rose Rockets 18.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia -2: oggi in Bulgaria la presentazione delle squadre

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