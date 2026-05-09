Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 si sono verificati numerosi incidenti, con diversi ciclisti costretti a ritirarsi, tra cui alcuni con possibilità di classifica. A causa di una caduta avvenuta a 23 chilometri dall’arrivo, alcuni corridori hanno abbandonato la gara, mentre uno di essi rappresentava un elemento di rilievo nella classifica generale. L’evento ha influito sulla corsa e sulla composizione del gruppo di testa.

La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 è stata condizionata da una caduta quando mancavano 23 chilometri al traguardo di Veliko Tarnovo (Bulgaria): l’asfalto bagnato e l’alta velocità hanno generato un maxi incidente proprio quando si stava entrando nel vivo della corsa, in avvicinamento al Chilometro Red Bull e all’imbocco della salita di Lyaskovets Monastery Pass (3,9 km al 6,6% di pendenza media, poi rivelatasi decisiva). Lo spagnolo Marc Soler è scivolato in una curva verso destra, presa sull’esterno, e ha provocato un capitombolo in cui sono rimasti coinvolti una trentina di uomini. Cinque atleti si sono proprio ritirati in seguito a...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutti i ritirati della seconda tappa: c’è un uomo di classifica. Sfilza di caduti: Yates saluta i sogni

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