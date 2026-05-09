Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo | orari percorso tv Possibili diversi scenari tattici

Oggi si è corsa la prima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnovo. La vittoria è andata a un ciclista francese, che ha preceduto un danese e un britannico in volata, mentre un altro italiano si è classificato quarto. La tappa ha avuto un percorso pianeggiante e si è conclusa con una volata di gruppo. La gara è stata trasmessa in diretta tv e sono stati ipotizzati diversi scenari tattici per le prossime frazioni.

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La prima tappa è stata archiviata con il trionfo in volata del francese Paul Magnier davanti al danese Tobias Lund Andresen e al britannico Ethan Vernon, mentre Jonathan Milan si è dovuto accontentare della quarta posizione. Il Giro d’Italia si prepara a vivere la seconda tappa, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 chilometri. Il finale adatto ai finisseur promette scintille. Andiamo a scoprire la seconda tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 10.50 La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 10:45 alle 13:25 e dalle 14:30 alle 16:45) e su Discovery Plus ed HBO Max.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo: orari, percorso, tv. Possibili diversi scenari tattici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo: orari, percorso, tv. Finale adatto ai finisseurLa prima tappa è stata archiviata con il trionfo in volata del francese Paul Magnier davanti al danese Tobias Lund Andresen e al britannico Ethan... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 · Tappa 2: Percorso, orari, altimetria 9 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; La presentazione della 2^ tappa del Giro d'Italia; Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv. Cambia la maglia rosa?; Giro d'Italia 2026, domani la seconda tappa: percorso e dove vederla in tv e streaming. Giro d’Italia 2026 oggi la 2ª Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiSeconda tappa del Giro d'Italia 2026 ancora in Bulgaria con la Burgas-Veliko Tarnovo, la più lunga frazione tra i Balcani con i suoi oltre 220 chilometri ... fanpage.it Giro d'Italia 2026, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: percorso e altimetriaLa Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e ... tg24.sky.it Giro d’Italia 2026 Seconda Tappa Burgas to Veliko Tarnovo promises a strategic finish with climbs like Lyaskovets Monastery and a decisive final kilometer. Our preview covers the route, key climbs, likely breakaways, and a full favoriti list with potenti… x.com